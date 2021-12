Dass in dieser Zeit ein deutlich größeres und schlechter ausgearbeitetes Corona-Sondervermögen in Hessen vom dortigen Staatsgerichtshof größtenteils abgeräumt wurde, tat sein Übriges dazu. Die andere wichtige Frage, ob wirklich an alles gedacht ist, wurde somit vor allem fern der Öffentlichkeit geklärt, in den Verhandlungen der Ministerien und den Klausuren der Regierungsfraktionen.