Am frühen Sonntagabend trudeln die SPD-Kandidaten im Biergarten am Bestehornhaus in Aschersleben ein. Hinter ihnen liegen intensive Wochen des Wahlkampfs – einer Zeit, in der Zuspruch und Anfeindung manchmal nahe beieinander liegen. Stadtratskandidat Yves Metzing etwa war am Samstag vor der Wahl noch unterwegs, um beschädigte Plakate zu reparieren und Kritzeleien zu überkleben. Über einem SPD-Plakat in Aschersleben hängt ein größeres Pappschild.

Bildrechte: Yves Metzing