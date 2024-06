Die insgesamt höhere Wahlbeteiligung bei der diesjährigen Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt wird aber nicht nur an Schnaudertal oder Eichstedt sichtbar, sondern auch an der Tatsache, dass dieses Mal in keiner Gemeinde die Wahlbeteiligung bei unter 40 Prozent lag. Die anteilig wenigsten Wählerinnen und Wähler machten in Egeln im Salzlandkreis (Wahlbeteiligung: 43,9 Prozent) ihre Kreuze auf dem Stimmzettel. 2019 gab es 14 Orte, die noch unter dem diesjährigen Tiefstwert lagen. Damaliges Schlusslicht war Aken (Anhalt-Bitterfeld) mit lediglich 34 Prozent Wahlbeteiligung.

Die AfD gewinnt in allen Regionen Stimmen hinzu. Am stärksten ist ihr Zugewinn mit 15,3 Prozentpunkten im Landkreis Stendal. Dort stellt sie bald fast ein Drittel der Kreistagsmitglieder. Aber auch in den kreisfreien Städten kann sie ihre Anteile ausbauen. In Halle verbessert sie sich am wenigsten, aber immer noch um 7,2 Prozentpunkte. Die CDU ist die kleine Gewinnerin bei den Kommunalwahlen. Sie hat ihre Stimmanteile erhöht – allerdings nicht in allen Kreistagen. Während sie in Magdeburg um 5,2 Prozentpunkte zulegt, verliert sie im Altmarkkreis Salzwedel 1,5 Prozentpunkte.