10.086 – so viele Bewerberinnen und Bewerber traten insgesamt in Sachsen-Anhalt bei der Kommunalwahl 2024 an, so die Angabe des Statistischen Landesamtes. Die meisten Personen kommen von der CDU (2.021), gefolgt von SPD (1.016) und AfD (823).



Weitere Details, zum Beispiel, wie sich die Personen auf die einzelnen Regionen verteilen, können Sie der Tabelle entnehmen: