Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck hat mit ihren 8.527 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand 2022) 20 Sitze im Verbandsgemeinderat. Insgesamt 7.327 Menschen waren nach Angaben der Verbandsgemeinde wahlberechtigt.



Auf Basis des Ergebnisses bekommen die AfD 5 und die CDU 4 Sitze im neuen Verbandsgemeinderat. Die Bürgerliste entsendet 3 Abgeordnete, die SPD 2. Je ein Mandat geht an: Linke, Aktiv für die Gemeinden, UWG Werben, WG Eichstedt, Bündnis für eine kompetente Verwaltung und die Initiative für Bürgernähe Iden.



Insgesamt 55 zugelassene Kandidatinnen und Kandidaten haben sich um einen Sitz im Verbandsgemeinderat beworben.



Neben der Wahl des Verbandsgemeinderates in Arneburg-Goldbeck wurden am 9. Juni auch die Stadträte in Arneburg und Werben sowie die Gemeinderäte in Eichstedt, Goldbeck, Hassel, Hohenberg-Krusemark, Iden und Rochau neu gewählt. Weitere Informationen zu allen Wahlen finden Sie auf der Webseite der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck.