In Elend und Sorge sind die Namen seit Jahren Programm. Die beiden Ortsteile gehören zur Stadt Oberharz am Brocken, die mittlerweile mit 17 Millionen Euro beim Land in der Kreide steht. "Wir haben jedes Jahr ein Defizit, dieses Jahr sind es 2,5 Millionen Euro. Wir sind auskonsolidiert – mehr zu sparen geht nicht mehr", sagt Bürgermeister Ronald Fiebelkorn (CDU) mit Blick auf die Einschnitte in den vergangenen Jahren. Immer, wenn die Stadt keine Rechnungen mehr begleichen kann, richtet sich der Hilferuf an das Land. Es müssen Liquiditätshilfen beantragt werden.