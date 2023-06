Der Landtag in Magdeburg diskutiert am Mittwoch über die Situation der Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt. Dabei geht es um die Frage, wie die Gesundheitsversorgung in Zukunft sichergestellt werden kann – sowohl in den Städten als auch im ländlichen Raum. Die von der Linken-Fraktion beantragte Aktuelle Debatte im Landtag ist für 13 Uhr angesetzt. MDR.de überträgt sie im Livestream.