Seit dem Wegfall des Johanniter-Krankenhauses 2017 ist die medizinische Versorgung in Genthin stark eingeschränkt. Das Sozialministerium will nun das Gespräch mit der Stadt und dem zuständigen Landkreis suchen. Das sagte Staatssekretär Wolfgang Beck am Mittwoch im Sozialausschuss des Landtags. Land, Kommune und Johanniter hatten sich bislang gegenseitig die Verantwortung zugeschoben, wer ein Konzept für die zukünftige Versorgung vor Ort erarbeiten soll. Die Stadtverwaltung, die vom Ministerium bislang in der Verantwortung gesehen wird, sei dazu nicht in der Lage, sagte der parteilose Bürgermeister Matthias Günther.

2002 fusionierten die Johanniter-Häuser in Stendal und Genthin – der Standort im Jerichower land schloss 15 Jahre später. Bildrechte: MDR/MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE Angestrebt wird die Schaffung eines intersektionalen Versorgungszentrums in Genthin. Die Johanniter lehnten diese Lösung bislang ab. Laut Günther gibt es aber neben dem ehemaligen Krankenhaus auch weitere potenzielle Standorte.



Staatssekretär Beck sagte, sollte ein Konzept vorliegen, könne auch die Salus Altmark Holding den Prozess unterstützen. Die Salus betreibt im Norden Sachsen-Anhalts mehrere Krankenhäuser, betreibt und entwickelt gerade ein Versorgungszentrum für Havelberg, wo ebenfalls ein Krankenhaus geschlossen wurde.

Der Aufbau des intersektionalen Versorgungszentrums in Havelberg kommt aktuell nur schleppend voran. Immerhin laufen nun Gespräche mit einer internistischen Praxis, so Salus-Geschäftsführer Jürgen Richter am Mittwoch im Sozialausschuss des Landtags. Vor einem Jahr hatte die Salus Altmark Holding erstmals ein Konzept vorgestellt, wie das 2020 geschlossene Krankenhaus vor Ort ersetzt werden soll. Zunächst sollen drei Arztstellen besetzt werden. Eine davon wäre ein Kassensitz, die anderen beiden finanziert das Land in einem Modellprojekt. Bislang wurde allerdings keine einzige besetzt. Dennoch werde das Konzept weiterverfolgt: "Wir geben nicht auf", so Richter.

In Havelberg wurde über Jahre demonstriert – erst gegen die Schließung des Krankenhauses, dann für eine medizinische Mindestversorgung. Bildrechte: MDR/Alexander Klos Laut dem Manager wird auch das Gespräch mit geflüchteten ukrainischen Medizinerinnen und Medizinern gesucht. Einen schnellen Aufbau des Zentrums mit Honorarärzten lehnt die Salus hingegen ab. Damit sei erfahrungsgemäß keine kontinuierliche Versorgung vor Ort gewährleistbar, sagte Richter. Den Einsatz von Honorarkräften hatte zuletzt die AfD im Landtag beantragt – ohne Erfolg.



Trotz einzelner Berichte über Probleme in der Notfallversorgung sei diese insgesamt gesichert, sagte der Stendaler Landrat Patrick Puhlmann (SPD). Es sei allerdings "unbefriedigend", dass der Fahrplan der Salus für das Versorgungszentrum bislang kaum vorangekommen sei, so Puhlmann. Lothar Schulz vom Verein "Pro Krankenhaus Havelberg" kritisierte in diesem Zusammenhang die Kassenärztliche Vereinigung. Diese würde die Suche nach einem Arzt bislang nicht unterstützen.