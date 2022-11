Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagte: "Wir werden uns angucken, was noch an Lücken bleibt. Diese Lücken werden wir auf Seite des Landes schließen." Das dauere womöglich zu lang, entgegnete die Grünen-Abgeordnete Susann Sziborra-Seidlitz. "Die Kliniken in Sachsen-Anhalt brauchen jetzt Hilfe." Dass der Antrag in den Ausschuss verwiesen werde, sei "eigentlich nur eine weitere Verzögerung, die wir uns nicht mehr leisten können".