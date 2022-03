Du siehst genau, wer einen Dienstwagen fährt und sich nicht um den Sprit zu sorgen beziehungsweise ihn nicht bezahlen braucht. Die fahren so wie vorher weiter – und jetzt an dir vorbei.

Also bleibt ihm nur eines übrig: langsamer fahren, um Diesel zu sparen. "Andere Fahrer verhalten sich genau so", hat Krumbach beobachtet. Und er meint: "Du siehst genau, wer einen Dienstwagen fährt und sich nicht um den Sprit zu sorgen beziehungsweise ihn nicht bezahlen braucht. Die fahren so wie vorher weiter – und jetzt an dir vorbei."