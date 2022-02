Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat den russischen Einmarsch in der Ukraine am Freitag erneut scharf kritisiert. "Russland muss das Völkerrecht sofort wieder einhalten", forderte Haseloff in einer Regierungserklärung im Landtag. Die Landesregierung unterstütze die europäischen und internationalen Anstrengungen, "auf das russische Vorgehen in der Ukraine die richtigen Antworten zu finden und angemessene Konsequenzen zu ziehen".

Haseloff: Sicherheitsordnung in Frage gestellt

"Schärfste Sanktionen" gegen Russland seien unausweichlich, so der Ministerpräsident. Gleichzeitig solle "die Tür für eine diplomatische Lösung" nicht zugeschlagen werden. "Es muss gelingen, die kriegerischen Aktivitäten sofort einzustellen und Frieden und Stabilität wiederherzustellen", so Haseloff. Aktuell sei die "bekannte europäische Sicherheitsordnung" in Frage gestellt.

Jetzt müssen wir uns mit der Ukraine solidarisch zeigen. Reiner Haseloff, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt

Haseloff betonte außerdem, dass der Konflikt erhebliche Auswirkungen auf Sachsen-Anhalt hat. "Russland ist unser Importland Nummer eins. Sowohl Bürgerinnen und Bürger wie auch Unternehmen könnten von Lieferengpässen oder Energiesanktionen seitens Russlands unmittelbar betroffen sein."

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Konflikt erhebliche Auswirkungen auf unser Bundesland hat Reiner Haseloff, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt

In diesem Zusammenhang verwies Haseloff darauf, dass die aktuelle Entwicklung "noch einmal ein ganz anderes Licht auf das durch die Landesregierung am Dienstag dieser Woche vorgestellte" Strukturentwicklungsprogramm für das mitteldeutsche Revier werfe. Der Zeitplan zum Ausstieg aus der Braunkohle sei "schon ambitioniert". Die Entwicklungen in der Ukraine ließen diese "generationenübergreifende Aufgabe noch anspruchsvoller erscheinen".

Gemeinsamer Antrag zur Ukraine-Krise vorgelegt