Samar Sheat, 35 Jahre alt, Syrien

Seit zehn Jahren lebt die 35-Jährige mit ihrer Familie bereits in Magdeburg. "Die Stadt war bislang ein unglaublich tolles Zuhause für uns und wir haben uns sehr willkommen gefühlt", erzählt sie. Ergänzt aber: "Über die Ausländerbehörde kann man das nicht sagen."

Sheat hat einen Doktortitel in Biowissenschaften und arbeitet am Leibniz-Institut. "Ich bin sehr stolz, ein Teil der deutschen Wissenschafts-Community zu sein", sagt sie. "Aber weil ich einen syrischen Pass habe, muss ich meinen Aufenthaltstitel immer wieder erneuern, wenn ich an weltweiten Wissenschafts-Meetings teilnehmen will."

Und das gestalte sich schwierig, sagt Sheat. Mehrfach hätte sie bereits berufliche Reisen absagen müssen, weil die Ausländerbehörde sie ignoriert hätte, beispielsweise auf fehlende Dokumente trotz Nachfrage zu spät hingewiesen hätte.

Warum sollten wir so eine schöne Stadt mit tollen Nachbarn, tollen Freunden verlassen? Nur wegen der Ausländerbehörde?

"Alles, was ich will", sagt die 35-Jährige, "ist, dass mir die Menschen dort nicht so herabschauend und ignorant gegenübertreten, wie sie es bislang getan haben. Ich habe schon sehr unter ihren Worten gelitten. Sie haben versucht, dass ich mich klein fühle und wollten mir das Gefühl geben, dass ich es nicht verdient habe, beruflich dort zu sein, wo ich bin."

Sheat will mit ihrer Familie in Magdeburg bleiben. Ihre Tochter wurde dort geboren. Und: "Sie sagt selbst über sich, dass sie ein Magdeburger Kind ist." Die Eltern würden sich gerne um die deutsche Staatsbürgerschaft bemühen. "Wir erfüllen alle Voraussetzungen", sagt Sheat.