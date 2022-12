Der Winter ist da und es wird geheizt, auch in Sachsen-Anhalt. Nach Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT heizt etwa ein Fünftel der Menschen im Land mit Öl. Anders als bei Beziehern von Gas sind für Heizölkunden derzeit keine direkten Entlastungen geplant. Auch die bereits von Bund und Ländern beschlossene Dezember-Soforthilfe gilt nur für Erdgas- und Fernwärme .

Allerdings haben sich die Preise für 100 Liter Heizöl im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Der Magdeburger SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Kröber verteidigt die Entscheidung zugunsten von Gas- und Fernwärmekunden. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Gas, Fernwärme und Öl bezahlt man in der Regel nur einmal im Jahr. Am Ende des Tages wird es darauf ankommen, wie viele Menschen Hilfe brauchen. Aber niemand wird im Stich gelassen." Die Umsetzung des Gaspreisdeckels habe derzeit Priorität, so Kröber weiter. Diese Entscheidung betreffe aktuell die Mehrheit der Bevölkerung.