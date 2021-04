Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner hat seinen Plan für strengere Zugangskriterien für den Realschulabschluss verteidigt. Demnach soll ein Kind mit zwei Vieren im Zeugnis künftig nicht mehr die Realschule besuchen dürfen. Bisher reicht dafür ein Gesamtnotenschnitt von Vier.



Dazu sagte Tullner MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag, man habe mit der Verschärfung ausnahmslos den Bildungserfolg der jungen Leute im Blick. Ziel sei, die Zahl der Schulabbrecher zu reduzieren. Wer vielleicht gerade so einen Realschulabschluss schaffen würde, der mache dann erstmal den Hauptschulabschluss und habe so einen Bildungserfolg. Dann könne er immer noch jederzeit jeden anderen Abschluss machen, so der CDU-Politiker.