Die SPD-Politikerin verwies auf eine Stellungnahme der Länder vom vergangenen Freitag im Bundesrat, in der die Ansätze der Bundesregierung kritisch gesehen würden. Ein systematisches Umdenken bei den Vergütungs- und Versorgungsstrukturen sei nötig. Grimm-Benne nannte die am Donnerstag von Ärzten, Apothekern, Handwerkern und Gewerkschaftern in Sachsen-Anhalt geäußerte Kritik an den Sparplänen grundsätzlich nachvollziehbar. Sie fände sich auch in der Stellungnahme der Länder zu den Sparplänen wieder.