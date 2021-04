Mangel an medizinischem Personal Sachsen-Anhalt führt Quote für Amtsärzte ein

In Sachsen-Anhalt wird zukünftig eine bestimmte Anzahl an Medizinstudienplätzen für Amtsärztinnen und -ärzte reserviert. Das entsprechende Gesetz zur Amtsarztquote hat der Landtag am Donnerstag beschlossen. Demnach werden jährlich 2,8 Prozent der Studienplätze in Humanmedizin für Studierende vorbehalten, die sich verpflichten, nach ihrem Studium mindestens zehn Jahre im öffentlichen Gesundheitsdienst zu arbeiten.

Quote gegen Mangel an Amtsärzten

Bewerberinnen und Bewerber müssen laut Gesetz "ihre Motivation und persönliche Eignung zur hausärztlichen Tätigkeit" nachweisen. Mit der Quote soll der ärztliche Nachwuchs im Öffentlichen Gesundheitsdienst sichergestellt werden. Aktuell herrscht ein Mangel an Amtsärzten in Sachsen-Anhalt. Laut dem Leiter des Gesundheitsamts in Magdeburg, Eike Hennig, wird ein Großteil der Amtsärzte in den nächsten Jahren in Rente gehen.

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) betonte vor dem Beschluss die Wichtigkeit von Amtsärztinnen und -ärzten. "Neben den niedergelassenen Ärzten sind die Gesundheitsämter und der öffentliche Gesundheitsdienst das Rückgrat in der Pandemiebekämpfung", so Grimm-Benne. Bei der Prävention und Gesundheitsförderung vor Ort würden die Amtsärztinnen und Amtsärzte auch in Zukunft eine große Verantwortung tragen.