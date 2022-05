Die aktuelle Debatte um das Ende russischer Gaslieferungen zeigt die Dringlichkeit dieses technologischen Neustarts. Aber auch beim Umweltschutz hat Sachsen-Anhalt in den vergangenen drei Jahrzehnten deutlich aufgeholt. Das bestätigt auch Roger Stöcker, Politikwissenschaftler und Mitherausgeber der politischen Landeskunde: "Wenn der Laie mal einen kurzen Rückblick wagen möchte, dann schaut er sich den bekannten Film: 'Go Trabi go' an: Wie die da 1990 in Bitterfeld losfahren, zum Aufbruch der Italienreise, dann weiß man, wie es vor 30 Jahren in Sachsen-Anhalt aussah und was sich da getan hat. Was da heute für moderne Industrieanlagen existieren, was an Filteranlagen eingebaut wurde. Und da riechts eben nicht mehr nach chemischen Stoffen, wenn man durch so eine Industrieanlage fährt."