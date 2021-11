In Magdeburg hat am Sonnabend der digitale Landesparteitag der Grünen begonnen. Zum Auftakt des Parteitags warb die voraussichtliche neue grüne Bundesumweltministerin, Steffi Lemke aus Dessau, um Zustimmung zum Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien. Dabei hob sie auch die Bedeutung für den Osten hervor. Die Ampel-Koalition will mehr Führungspositionen mit Menschen aus dem Osten besetzen. Außerdem soll die Ansiedlung von Bundes-Institutionen forciert und ein Programm zur Altschulden-Entlastung von Kommunen aufgelegt werden, sagte Lemke.