Sachsen-Anhalt will auch im kommenden Jahr mit Bundesmitteln die Qualität und Teilhabe in den Kitas verbessern. Der entsprechende Vertrag zur Umsetzung des Kita-Qualitätsgesetzes solle verlängert werden, sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) nach der Kabinetts-Sitzung in Magdeburg. Der aktuelle Vertrag läuft Ende des Jahres aus.