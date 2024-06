Gerade in den älteren Wohnblöcken und Mehrfamilienhäusern gebe es oft noch keinen Aufzug, erklärte Hüskens. Lächelnd fügte sie an: "Das ist sicherlich für zwei, drei Stockwerke gesundheitserhaltend, aber ab einer gewissen Stockwerkszahl wird das herausfordernd." Damit Menschen trotzdem auch ohne Schwierigkeiten in oberen Stockwerken wohnen können, stellt das Land für dieses Jahr zwei Millionen Euro für den An- und Einbau von Aufzügen zur Verfügung.

