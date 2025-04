Die CDU erklärte dazu auf MDR-Anfrage, dass heute nur noch Bewirtungskosten mit Einladung, Gästeliste und Protokoll erstattet würden. Der Butterscotch sei in "begründeten Einzelfällen" als Gastgeschenk für "hochrangige Persönlichkeiten" übergeben worden. Die Anzahl der Flaschen will der Landesrechnungshof auch auf mehrfache Nachfrage des MDR nicht veröffentlichen. "Demgegenüber können aus der Anzahl der Flaschen Rückschlüsse auf den Anlass und den Empfängerkreis gezogen werden", so eine Sprecherin. Insgesamt zahlte die CDU-Fraktion 21.000 Euro an den Landeshaushalt zurück.