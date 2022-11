Demokratische Kontrolle Landesverfassungsgericht entscheidet über Fragerecht von Abgeordneten

Das Parlament soll die Regierung kontrollieren. Doch wenn die Ministerien gegenüber Abgeordneten Auskünfte verweigern, kann der Streit vor Gericht landen. In Sachsen-Anhalt will die Linken-Abgeordnete Henriette Quade akutell klären lassen, ob die Regierung ihre Auskünfte als nicht-öffentlich deklarieren darf. Es geht um Auskünfte zu einem früheren Direktor des Landeskriminalamts. Am Montag verkündet das Landesverfassungsgericht seine Entscheidung.