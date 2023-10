Lemke wies in ihrer Rede auf dem Landesparteitag in Halle die Kritik an den Auseinandersetzungen innerhalb der Bundesregierung zurück. Die drei Ampel-Koalitionspartner SPD, FDP und Grüne hätten zum Teil sehr unterschiedliche Vorstellungen von Politik, sagte Lemke am Samstag. Es sei unvermeidbar, dass es in einer Koalition auch Streit gebe. "Wir ringen in dieser Regierung alle um die besten Lösungen", so die Ministerin.



Bundestagsfraktionschefin Britta Haßelmann verwies in Halle auf die Einführung der Kindergrundsicherung und des Bürgergelds. Sie betonte, man müsse gegenüber den Bürgern insgesamt klarer kommunizieren, was die Ampel erreicht habe. Diese sei besser als ihr Ruf, sagte Haßelmann. Sie sprach sich zudem dafür aus, dass Klimaschutzmaßnahmen von sozialem Ausgleich flankiert werden.