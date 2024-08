Der neue Entwurf des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in Sachsen-Anhalt sorgt bei den Landkreisen für Ärger. Wie der Landkreistag am Freitag nach einer Konferenz in Naumburg mitteilte, werfen die Landräte der schwarz-rot-gelben Koalition vor, die Haushaltslage der Kreise schönzurechnen. Ihnen würden unrealistische zukünftige Einnahmen aus der Kreisumlage zugrunde gelegt. Letzten Endes entstünden so in den kommenden beiden Jahren weitere Finanzierungslücken von insgesamt rund 204 Millionen Euro.