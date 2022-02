Am liebsten möchte SPD-Landratskandidat Steve Kanitz die Angelegenheit ganz schnell wieder vergessen machen. "Die SPD ist von der AfD so weit entfernt wie die Erde vom Mond", sagt der 47-Jährige, der Anfang März in Salzwedel ins Landratsamt einziehen und den Chefsessel von Michael Ziche (CDU) erben möchte. Ziche tritt aus persönlichen Gründen nicht für eine dritte Amtszeit an.

So gern Kanitz neuer Landrat werden will, so ungern will er die Unterstützung der AfD. "Das Ganze ist absurd", sagt er. "Das kann ich nicht ernst nehmen."

AfD-Politiker bei Facebook: Unterstützung für Kanitz

Steve Kanitz bezeichnet die Unterstützung durch die AfD als "absurd". Bildrechte: privat Koch schrieb bei Facebook: "Herr Kanitz hat sich zwar bei uns, einer 20 Prozent starken Partei, im Vorfeld nicht vorgestellt, aber ich/wir sind uns sicher, Herr Kanitz wird sich freuen Unterstützung von der AfD zu erhalten. Wir werden auf jeden Fall Mann und Maus in Bewegung setzen, damit Herr Kanitz die nötigen Stimmen von 50+1 Prozent erhalten wird und das nur mithilfe der AfD."

Die SPD prüft die juristischen Möglichkeiten

"Das ist wieder eine gezielte Provokation", sagt die SPD-Landesvorsitzende Juliane Kleemann aus Stendal. Sie ist als Landtagsabgeordnete auch für die Altmark-West zuständig. Sie verbucht die Aktion als Störmanöver.



Gleichwohl hat sie eine Anfrage an ihre Parteizentrale in Berlin gerichtet, um klären zu lassen, ob es juristische Möglichkeiten gibt, dagegen vorzugehen. "Wir nehmen das jetzt einfach mal zum Anlass, das prüfen zu lassen", sagt Kleemann. Zugleich will sie der Sache gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken.

Auslöser war wohl ein Facebook-Video

Sebastian Koch sieht seinerseits ein "vergiftetes politisches Klima". "Wo kommt man denn da hin im demokratischen Prozess, wenn man eine solche Unterstützung juristisch prüfen lässt", sagt er.

Der AfD-Kreisvorsitzende weist darauf hin, dass es eine Vorgeschichte zu der Wahlunterstützung gegeben habe. Wenige Tage vor dem Facebook-Post habe er auch schon das Wahlvideo eines weiteren Landratskandidaten geteilt und als äußerst gelungen bezeichnet. Der AfD-Kreisvorsitzende aus Gardelegen wünschte dem Einzelbewerber Ingolf Arndt, der ebenfalls aus Gardelegen kommt, "viel Glück und Erfolg" bei der Landratswahl. Danach habe es heftige Reaktionen gegeben, sagte Koch.

Sebastian Koch ist AfD-Kreisvorsitzender im Altmarkkreis Salzwedel. Bildrechte: Sebastian Koch Es habe ihn genervt, dass es als AfD-Mann nicht möglich sei, eine solche Bemerkung zu machen, "ohne dafür fertig gemacht zu werden", sagte Koch. Da habe er den "Spieß mal umgedreht" und eine klare Wahlunterstützung für den Sozialdemokraten Kanitz abgegeben.



Und in der Tat, es ist im Netz nachzulesen: Eine Facebook-Nutzerin hatte Koch "massive Werbung" für den Kandidaten Ingolf Arndt vorgeworfen. Koch hatte daraufhin geantwortet: "Weißt du was ich jetzt mache, ich rufe öffentlich dazu auf, dass die AfD Herrn Kanitz unterstützt. Nationalisten und Sozialisten haben ja bekanntlich eine traditionsreiche Vergangenheit." Eine Formulierung, die von weit rechtsaußen kommt.

Im Übrigen taucht Sebastian Koch im Prüfbericht des Verfassungsschutzes im Jahre 2019 auf, wo es um die mögliche Verfassungsfeindlichkeit der Partei geht. Es wird darauf hingewiesen, dass Koch in der Vergangenheit in "neonazistischen Zusammenhängen in Erscheinung getreten" sei. Also inhaltlich sehr weit weg von der SPD ist.

Aussage nicht mit AfD-Kreisvorstand abgesprochen

Koch gibt zu, dass es in den Reihen der AfD keinen eigenen Kandidaten gegeben habe. "Wir sind noch nicht so lange dabei, da gibt es niemanden mit jahrelanger Verwaltungserfahrung", sagt er. Auch er selbst habe nicht antreten wollen. "Wenn ich das mache, dann will ich auch gewinnen." So sei es logisch gewesen, auf die anderen Bewerber zu gucken.