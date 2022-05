Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) will an einer umstrittenen Abgeordnetenreise nach Chile festhalten. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hat Schellenberger am Mittwoch mit allen Fraktionsvorsitzenden gesprochen und mitgeteilt, dass die ursprünglich vorgesehene große Reisegruppe nach Chile mit etwa 17 Abgeordneten vom Tisch sei. Stattdessen könne sich aber eine kleinere Gruppe auf den Weg machen. Das wäre ein Vertreter pro Fraktion.