Die Debatte am Freitag knüpfte noch einmal daran an. "Wir haben gestern hier CDU-Anträge eingebracht, Sie haben sich gegen Ihre eigene Position gestellt, nur, weil es von der AfD kommt", sagte Siegmund in Richtung der CDU-Fraktion. "Es ist einfach nur ein peinlicher Kindergarten. Die Menschen haben dafür kein Verständnis mehr", führte er fort.

"Beenden Sie bitte diesen kindischen Kurs", forderte Siegmund von der CDU und rief die Wähler sogleich dazu auf, am Sonntag bei der Bundestagswahl das Kreuz bei der AfD zu setzen. Es gebe innerhalb der CDU noch wenige verbliebene Demokraten. Diese müssten sich durchsetzen, damit die CDU wieder "mit vernünftigen Mehrheiten eine gute Politik für Deutschland macht", so Siegmund. Er ergänzte, dass es es jedoch am besten wäre, wenn die AfD nach einem Wahlsieg alleine regieren könnte.

Siegmunds Rede fasste der FDP-Fraktionsvorsitzende Andreas Silbersack wie folgt zusammen: "Sie treten zehn Minuten lang der CDU vor's Knie und wollen dann am Ende umarmt werden." Die AfD ziehe ihren Nährsaft daraus, zu spalten. Selbiges warf Silbersack dann auch den Grünen und den Linken vor. Bei der AfD sei es das Thema Migration, bei den Grünen die Klimapolitik und bei den Linken das Thema Arm gegen Reich.

Die AfD ist für uns kein demokratischer Partner und darauf weisen wir die Bevölkerung immer wieder hin. Katja Pähle, SPD-Fraktionsvorsitzende