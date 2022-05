Was machen Ausschüsse? Ein Ausschuss ist eine Art Themen-Team zu einem bestimmten Schwerpunkt, besetzt durch Abgeordnete der im Landtag vertretenen Fraktionen entsprechend der Mehrheitsverhältnisse. Es gibt ständige und zeitweilige Ausschüsse, deren Anzahl sich je Wahlperiode ändern kann.



In Ausschüssen werden komplexe Themen beleuchtet und Argumente sortiert – entweder initiativ oder per Auftrag – etwa, bei Gesetzesentwürfen oder Anträgen, die nach Beratung aus dem Plenum dorthin verwiesen wurden. Dabei werden auch Experten angehört. Agieren Ausschüsse im Auftrag des Landtags, steht am Ende ihrer Beratungen eine Beschlussempfehlung. Bei Themen, mit denen sich Ausschüsse initiativ befassen, weil sie ebenfalls ihren Fachbereich betreffen, geht dies nicht.