Vor dem Landtag in Magdeburg demonstriert am Donnerstagvormittag ein breites Bündnis sozialer Einrichtungen und Verbände. Die Veranstalter sprechen von rund 2.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Sie wehren sich gegen befürchtete Kürzungen der Landesregierung in der Behindertenhilfe. Auf Schildern ist zu lesen: "Inklusion statt Illusion", "Kein Stellenabbau in der Behindertenhilfe", "Fair verhandeln statt Unrecht verordnen".