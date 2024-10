Sachsen-Anhalts Sozial- und Gleichstellungsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) verteidigte den neuen Rahmenvertrag des Landes, mit dem nach ihren Worten auf die Bedürfnisse der Menschen eingegangen werden soll. "Wir wollen weggehen von dem Denken, was hält eine Einrichtung an Leistungen vor und hin zu dem, was will und braucht der Mensch in seiner Lebenssituation", sagte Grimm-Benne am Donnerstag.