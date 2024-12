Sachsen-Anhalt richtet die Behindertenhilfe ohne eine Einigung mit Verbänden und Trägern neu aus. Das Kabinett beschloss eine Übergangsverordnung, die zum Jahreswechsel in Kraft treten soll. "Mit der Rechtsverordnung – ehrlich gesagt, wir wollen damit einfach einen Schubs geben – schneller in diese Umstellungsphase zu gehen als bisher, und das Beharrungsvermögen aufzugeben", sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) mit Blick auf die Träger in der Behindertenhilfe.