Die Debatte sei geeignet, um zu emotionalisieren und auch zu radikalisieren, erklärte der FDP-Abgeordnete Guido Kosmehl und kritisierte die Grünen. Kosmehl mahnte die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen an, die ständig angepasst werden müssten. Dabei seien wissenschaftliche Erkenntnisse zu beachten. "Wir müssen auch auf Experten hören", so Kosmehl weiter. Er sieht in der Erläuterung der Corona-Maßnahmen eine Aufgabe der Politik. Das sei in den vergangenen 22 Monaten nicht immer gelungen.