Keinen Bezug zur Pandemie sieht Heuer etwa bei der Digitalisierung von Archiven und Orts-Chroniken, die die Staatskanzlei vorgeschlagen hat. Auch bei der Digitalisierung seien viele Maßnahmen bereits vor Corona geplant gewesen. Ausdrücklich ausnehmen will Heuer davon die geplanten Investitionen an den Schulen. Ein erneuter Schulausfall müsse schließlich verhindert werden. Der Entwurf des Finanzministeriums sei gut, der Landtag erwarte aber weitere detaillierte Begründungen von der Landesregierung. Was keinen Corona-Bezug habe, müsse eben in den kommenden Haushaltsverhandlungen ab Januar diskutiert werden.