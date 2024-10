Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am Mittwoch erstmals über den Entwurf eines Landeshaushalts für die kommenden beiden Jahre debattiert. Es sind die Planungen der Landesregierung, wofür sie künftig Geld ausgeben will und muss. Die Abgeordneten im Landtag werden in den nächsten Wochen und Monaten über Veränderungen dieser Finanzplanungen sprechen. Sie sind es, die dem Haushalt am Ende zustimmen müssen.