Ebenfalls hinter die Bundesregierung stellten sich die energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Juliane Kleemann, und ihr grüner Kollege, Wolfgang Aldag. Kleemann hob das sogenannte Entlastungspaket aus Berlin hervor, Aldag die zuletzt von Bundeswirtschaftsminister Habeck angekündigten Schritte zur stärkeren Unabhängigkeit von russischen Brennstoffen. Gleichzeitig müsse Sachsen-Anhalt einen eigenen Anteil leisten und stärker in die Energiewende investieren, so Aldag.

Die Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt sind im April 2022 weiter auf einem hohen Niveau gestiegen. Das Statistische Landesamt in Halle gab am Donnerstag den Anstieg mit 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Im Vergleich zum März 2022 stieg der Verbraucherpreisindex um 0,8 Prozent auf ein neues Allzeithoch.