Die Debatte im Landtag hatten die Grünen beantragt. Sie wollen etwa die Verwendung von Getreide sowohl bei der Biosprit-Produktion als auch als Futtermittel in der Schweinezucht reduzieren. "Getreide ins Brot, statt in den Futtertrog", sagte Dorothea Frederking. Sie wandte sich auf der anderen Seite gegen die Freigabe stillgelegter Flächen und gegen ein Aufschieben neuer, strengerer Pestizid-Verordnungen. "Stabile Ökosysteme sind das Fundament einer ertragreichen Landwirtschaft", so Frederking, gerade angesichts zunehmender Dürreperioden.