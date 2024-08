Die Bundesländer scheinen indes bereits deutlich weiter zu sein. In der Landtagsdebatte am letzten Donnerstag bemängelte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Cornelia Lüddemann, dass der daran beteiligte Kulturminister Sachsen-Anhalts, Rainer Robra, die Enquete-Kommission über die Entwicklungen in der Rundfunkkommission der Länder noch nicht informiert habe. Das hat sich nun geändert.

Es gebe noch viel Beratungsbedarf. "Die Arbeit der Enquete-Kommission ist vielfältig und noch lange nicht am Ende", betonte der CDU-Politiker. Das Thema sei breit gefächert. So werde man in der Sitzung am 29. November unter anderem über die Mediennutzung junger Menschen sprechen.