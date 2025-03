Ein Bürgerrat soll Empfehlungen in der Bildungspolitik erarbeiten. Das geht aus einem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen hervor, der MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt und über den der Landtag in der kommenden Woche abstimmen soll.

Die Grünen wollen einen Bürgerrat mit 51 zufällig ausgewählten Personen aus Sachsen-Anhalt einrichten. Dieser soll gemeinsam mit Expertinnen und Experten mehreren Leitfragen nachgehen. Zentrales Thema soll dabei das längere gemeinsame Lernen sein – also über die vierte Klasse hinaus.

Die bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Susan Sziborra-Seidlitz , teilte auf MDR-Anfrage mit: "Bildungspolitik ist ein Feld, in dem im politischen Raum die Fronten verhärtet sind." Bildungsideologie verhindere dabei wichtige Reformen.

In der Koalition sieht man die positiven Aspekte des längeren gemeinsamen Lernens zwar, ändern möchte man am derzeitigen Schulsystem jedoch nichts. Die SPD-Fraktion schrieb auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, die Vorteile von längerem gemeinsamen Lernen für alle Kinder seien in der Bildungsforschung unumstritten.