Sachsen-Anhalt befindet sich auch im Jahr 2023 in einer "außergewöhnlichen Notsituation" – das hat der Landtag in Magdeburg am Montag mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP beschlossen. AfD und Grüne stimmten dagegen, die Linken-Fraktion enthielt sich. Mit dem Schritt will die Landesregierung die Regelungen der Schuldenbremse aussetzen und zusätzliche Kredite in Höhe von 150 Millionen Euro für das laufende Jahr ermöglichen.