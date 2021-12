Sachsen-Anhalts Landtag hat am Dienstag den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr und das sogenannte Corona-Sondervermögen verabschiedet. Das Zahlenwerk umfasst insgesamt mehr als 2,7 Milliarden Euro. Knapp zwei Milliarden Euro davon sind für das Sondervermögen – ein Hilfspaket, das die Folgen der Pandemie abmildern soll – vorgesehen. Der Nachtragshaushalt wurde mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU, SPD und FDP beschlossen. AfD und Grüne lehnten den Haushalt ab, die Linke enthielt sich.

SPD-Fraktionschefin Katja Pähle betonte in der Debatte, ihre Partei habe ein Sondervermögen schon lange gefordert. Fast eine Milliarde des Sondervermögens sei für die Stärkung des Gesundheitswesens vorgesehen. Das sei ein eindeutiger Schwerpunkt. Pähle betonte, dass weiter darüber geredet werden müsse, wie das System verbessert werden könne.

Für die FDP erklärte Jörg Bernstein, dass die Folgen der Pandemie in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Kultur, Wirtschaft und Tourismus abgemildert würden. Aus Sicht der Liberalen soll das Land mit dem Geld auch startklar gemacht werden. Er setze auf einen Schub für die Wirtschaft durch das Sondervermögen, so Bernstein. Außerdem werde das Land sicher gemacht für kommende Krisen. Und die größte Neuverschuldung des Landes werde künftige Haushalte in vertretbarem Maße belasten.