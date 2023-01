AfD beantragt Debatte Landtag berät über Hörsaalbesetzung in Halle

Der Landtag in Sachsen-Anhalt bespricht am Donnerstag über die Hörsaalbesetzung in Halle vor knapp zwei Wochen. Auch die angespannte Lage der Kliniken im Land und der Atomausstieg sollen besprochen werden. Die AfD hat derweil erneut einen Kandidaten für den Posten des Landtags-Vizepräsidenten aufgestellt.