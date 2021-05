Sachsen-Anhalts Landtag ist am Donnerstag in der zu Ende gehenden Wahlperiode ein letztes Mal zusammengekommen – zu einer zusätzlichen Sitzung. Statt, wie geplant, in gut vier Stunden wurden die zehn Tagesordnungspunkte – Abstimmungen über Gesetzesentwürfe und Anträge – in nur gut drei Stunden abgehandelt. Landtagsmitglied und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) war wegen des ebenfalls stattfindenden Impfgipfels mit der Bundeskanzlerin am Donnerstag nicht dabei.