Rekordausgaben geplant Landtag berät über Haushalt 2024 – Kritik vom Landesrechnungshof

Im Bundestag ist bereits seit Montag Haushaltswoche, am Donnerstag startet auch Sachsen-Anhalt. Der Landtag in Magdeburg befasst sich zum ersten Mal mit dem Haushaltsplan für das kommende Jahr. Er sieht Ausgaben von 14,7 Milliarden Euro vor, so viel wie noch nie. Kritik am Entwurf für 2024 kommt im Vorfeld vom Landesrechnungshof.