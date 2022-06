Drei Gutachten im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks waren am Freitag Thema im Medienausschuss des Landtags von Sachsen-Anhalt. Der frühere Präsident des Landesrechnungshofes, Ralf Seibicke, hatte die Gutachten zwischen 2016 und 2017 im Auftrag des MDR angefertigt. Für Diskussion sorgte, dass Seibicke damals zeitweilig Mitglied der KEF war, der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Kai Barthel, der jetzige Präsident des Landesrechnungshofes, erklärte, wer in der KEF tätig sei, müsse Abstand zum Rundfunk halten, sonst gebe es einen Interessenskonflikt. Man müsse den bösen Anschein vermeiden. Barthel: "Und die Mutter des bösen Anscheins ist, wenn man Geld empfängt von denen, die man prüfen oder überwachen soll."

Auch der MDR müsse sich Kritik gefallen lassen. Gallert sagte, er wünsche sich beim MDR und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt viel mehr Sensibilität, dass man solche Dinge nicht mache. Man stelle sich hier völlig unnötig in das Feuer einer öffentlichen Auseinandersetzung.

Schröder sagte: "Um die Unabhängigkeit in jedem Fall sicher zu stellen, haben die 16 Landtage im Rundfunkfinanzierungstaatsvertrag auch die Gefahr von Interessenkollisionen berücksichtigt. Um eine solche Gefahr einer Interessenkollision auszuschließen, dürfen KEF-Mitglieder nicht ständig oder regelmäßig unter anderem für ARD, ZDF oder Deutschlandradio tätig werden."

Ralf Seibicke hat für den MDR Gutachten angefertigt, während er Mitglied der KEF war. Bildrechte: Bund der Steuerzahler Sachsen-Anhalt

In seiner Zeit als Mitglied der KEF habe Seibicke in zwei Einzelfällen seine Expertise dem MDR zur Verfügung gestellt. 2017 sei die dritte Beauftragung erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt sei Seibicke aber schon nicht mehr Mitglied der KEF gewesen. Die Prüfung durch die Rechnungshöfe habe in diesem Zusammenhang keinerlei Beanstandungen gegenüber dem MDR ergeben.