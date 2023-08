Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) spendet 600 Euro an den Deutschen Kinderschutzbund in Sachsen-Anhalt. Wie eine Landtagssprecherin sagte, erkennt der CDU-Politiker damit seinen Fehler an, Mitte August vom Balkon seines Büros aus mit weiteren Gästen kostenlos ein Roland-Kaiser-Konzert verfolgt zu haben.