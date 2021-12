Landtags-Rechtsausschuss AfD-Fraktion kommt Abberufung von Tillschneider zuvor

Tillschneider gilt als Rechtsaußen in der AfD. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet ihn als einen der führenden Köpfe des formal aufgelösten AfD-"Flügels" . Dieser wird als erwiesenermaßen extremistische Bestrebung eingestuft. Deswegen hatten CDU, SPD, FDP, Linke und Grüne gemeinsam den Abberufungsantrag vorbereitet . Bei einer Abberufung durch das Parlament hätte Tillschneider nicht wieder als Vorsitzender ernannt werden dürfen.

Hans-Thomas Tillschneider selbst sagte nach der Entscheidung am Mittwoch, seine Fraktion habe von ihrem Ernennungsrecht Gebrauch gemacht. Mehr kommentiere er nicht.

Soll künftig den Ausschuss für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz leiten: Margret Wendt Bildrechte: dpa

Sebastian Striegel von den Grünen sprach in einer ersten Reaktion von einer "guten Situation für Sachsen-Anhalt", dass der Verfassungsfeind Tillschneider nicht mehr Ausschussvorsitzender sei. Es sei aber nicht auszuschließen, dass das Manöver der AfD ein formeller Trick sei.



Striegel sagte weiter, zur neuen Ausschussvorsitzenden Wendt lägen noch wenige Informationen vor. Sie sei im Landtag noch nicht groß in Erscheinung getreten. "Was Margret Wendt rechtspolitisch auszeichnet, bleibt völlig unklar."