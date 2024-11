Ein Streitpunkt war am Mittwoch auch der Rundfunkbeitrag. Im Gespräch ist, die Höhe künftig über ein Indexmodell festzulegen, das sich an der allgemeinen Preisentwicklung orientieren könnte. Die CDU im Landtag lehnt das ab, da damit automatische Erhöhungen möglich wären, was die Landtage beschneide. Diese müssen Beitragserhöhungen bislang absegnen, wobei eine Blockade einzelner Länder eigentlich nicht möglich ist.