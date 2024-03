Die CDU im Landtag fordert in ihrem Antrag zur Landtagsdebatte, den Rundfunkbeitrag mindestens für die kommenden zwei Jahre einzufrieren und dringt zunächst auf Reformen. Fraktionschef Guido Heuer erklärte, eine Beitragserhöhung sei politisch nicht verantwortbar.

Der Landtag in Sachsen-Anhalt hatte Ende Januar 2023 die Bildung einer Enquete-Kommission beschlossen. Es war bundesweit die erste Initiative dieser Art in einem Landtag. Ihr Ziel ist, mit Experten Vorschläge für eine Rundfunkreform zu erarbeiten. So haben bereits der MDR-Intendant Ralf Ludwig sowie der Vorsitzende der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF), Martin Detzel, vor der Kommission gesprochen.