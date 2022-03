Landtag Sachsen-Anhalt will Hilfe für ukrainische Geflüchtete weiter ausbauen

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Bürokratieabbau für helfende Kommunen, Unterstützung für private Hilfsnetzwerke, Integration ukrainischer Studierender in hiesige Studiengänge: Die Koalition im Landtag von Sachsen-Anhalt will die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter weiter erleichtern. Ein entsprechender Antrag wurde am Donnerstag im Landtag beschlossen.