Der Landtag von Sachsen-Anhalt tagt am Donnerstag zum letzten Mal in diesem Jahr. Dabei geht es unter anderem um die Zukunft der Schulsozialarbeit. Die Linke-Fraktion hatte einen Antrag gestellt. Sie will die Rahmenbedingungen verbessern. Dazu soll ein Landesprogramm im Sozial- und Bildungsausschuss überarbeitet werden, um es Ende 2025 vom Landtag beschließen zu lassen.